Les coureurs ont rendez-vous avec l’Angliru et ses terribles pourcentages ce vendredi. Voici la présentation de la 13ᵉ étape de La Vuelta.

Fernando Escartin : Il s’agit de l’étape la plus longue de La Vuelta 25. La première partie suivra la côte pour pénétrer dans les Asturies ; les difficultés seront concentrées dans le dernier tronçon. La Mozqueta et El Cordal, deux cols de première catégorie, serviront de prélude à la montée finale vers le redoutable Altu de L’Angliru. Affronter la Cueña les Cabres avec près de 200 kilomètres dans les jambes représentera un véritable test pour les favoris qui, s’ils passent une mauvaise journée, pourraient dire adieu à la Vuelta.

Départ fictif : 11 h 50

Arrivée prévisionnelle : 17 h 14

Nos favoris : Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Tom Pidcock.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 50 sur Eurosport 1.