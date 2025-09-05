Nouvelle étape de montagne dans les Asturies ce samedi. Voici la présentation de la 14ᵉ étape de La Vuelta.

Fernando Escartin : Une étape brève et difficile dans les Asturies. Ce sera une journée où l’échappée sera lancée par des cyclistes importants, de bons grimpeurs avec une certaine marge au classement général. L’ascension vers l’Alto de San Lorenzo ajoutera encore de la dureté avant la montée finale vers La Farrapona, où les favoris pourront mesurer leur force.

Départ fictif : 13 h 30

Arrivée prévisionnelle : 17 h 13

Nos favoris : Jay Vine, Juan Ayuso, Santiago Buitrago, Jonas Vingegaard, Joao Almeida.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 50 sur Eurosport 1.