Déjà une première arrivée au sommet au programme ce dimanche. Voici la présentation de la 2ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : « Première arrivée en hauteur de la course. Un parcours sur le plat pendant une grande partie de l’étape avec quelques derniers kilomètres en montée. Avec une dizaine de kilomètres à 5 %, un groupe important de coureurs peut se disputer la victoire dans les dernières rampes vers la station de ski avec le maillot de leader en jeu ».

Départ fictif : 13 h 35

Arrivée prévisionnelle : 17 h 21

Nos favoris : Mads Pedersen, Giulio Ciccone, Ben Turner, Tom Pidcock.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 25 sur Eurosport 1.