Nouvelle étape de montagne au programme ce vendredi. Voici la présentation de la 7ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : Nouvelle journée de montagne. Le col du Cantó, de première catégorie, permettra de lancer l’échappée du jour avant d’attaquer deux cols de deuxième catégorie. L’arrivée en hauteur sera plus difficile que la veille, avec les premiers kilomètres jusqu’au village de Cerler qui constituent la partie la plus exigeante du parcours.

Départ fictif : 11 h 55

Arrivée prévisionnelle : 17 h 13

Nos favoris : Giulio Ciccone, Jonas Vingegaard, Joao Almeida.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 45 sur Eurosport 1.