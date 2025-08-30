163,5 km de course entre Monzón Templario et Zaragoza ce samedi. Voici la présentation de la 8ᵉ étape de La Vuelta 2025.

Fernando Escartin : L’une des rares opportunités pour les hommes rapides du peloton. Le parcours jusqu’à Saragosse peut donner lieu à une échappée, avant que les équipes des sprinters ne décident d’accélérer pour assurer la bataille finale.

Départ fictif : 13 h 40

Arrivée prévisionnelle : 17 h 20

Nos favoris : Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Ethan Vernon.

Comment suivre l’étape ? Dès 15 h 00 sur Eurosport 1.