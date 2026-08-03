C’est officiel : Tadej Pogacar sera bien au départ de La Vuelta pour la deuxième fois de sa carrière dès le 22 août.

Tadej Pogacar sera bien au départ de La Vuelta 2026. La formation UAE Team Emirates – XRG vient de dévoiler sa sélection pour le dernier Grand Tour de la saison. Après sa cinquième victoire sur le Tour de France, le Slovène tentera de remporter La Vuelta pour la première fois de sa carrière, et rejoindre Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Christopher Froome et Jonas Vingegaard comme vainqueur des trois Grands Tours. Pogacar avait déjà dipsuté le Tour d’Espagne en 2019, son premier Grand Tour à l’époque. Il s’était alors révélé en remportant trois étapes et en terminant 3ème du classement général.

L’équipe UAE Team Emirates-XRG sur La Vuelta 2026 :