Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape de Paris-Nice. À moins de 20 kilomètres de l’arrivée, Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) empoche les 6″ de bonification au sprint de Montainville devant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), qui empoche 4″ et Egan Bernal (Ineos Grenadiers), qui prend 2″. Dans la côte d’Herbeville, Bernal passe à l’offensive. Sur le sommet, c’est Remco Evenepoel qui accélère, mais le peloton veille au grain. À 10 kilomètres de l’arrivée, Anthony Turgis (Team Total Energies) profite d’un moment de flottement pour attaquer.

Malgré un bel effort, Turgis est repris par le peloton à 2 kilomètres de l’arrivée, sous l’impulsion de la Cofidis et de l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale. Dans le sprint final, en montée, Mads Pedersen (Lidl-Trek) lance son sprint le premier, mais Olav Kooij parvient à le déborder pour s’imposer de justesse devant le Danois. Laurence Pithie (Groupama-FDJ) complète le podium. Kooij s’empare du premier maillot de leader de ce Paris-Nice 2024.

