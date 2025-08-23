Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Renewi Tour 2025. Alors que les derniers rescapés de l’échappée ont été repris à moins de deux kilomètres de l’arrivée, le champion d’Europe s’est imposé au sprint, décrochant sa deuxième victoire de la semaine. Il devance Pavel Bittner (Picnic PostNL) et Olav Kooij (Visma | Lease a Bike). Arnaud De Lie (Lotto) conserve la tête du classement général avant la dernière étape.

Le classement de la 4ᵉ étape du Renewi Tour
  1. Tim Merlier
  2. Pavel Bittner
  3. Olav Kooij

