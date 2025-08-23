Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Renewi Tour 2025. Alors que les derniers rescapés de l’échappée ont été repris à moins de deux kilomètres de l’arrivée, le champion d’Europe s’est imposé au sprint, décrochant sa deuxième victoire de la semaine. Il devance Pavel Bittner (Picnic PostNL) et Olav Kooij (Visma | Lease a Bike). Arnaud De Lie (Lotto) conserve la tête du classement général avant la dernière étape.

🤯 Trop fort, Tim Merlier ! Le Belge remporte la 4e étape du Renewi Tour au sprint devant Olav Kooij#RenewiTour #LesRP pic.twitter.com/xk2jX20WdA — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 23, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Renewi Tour

Tim Merlier Pavel Bittner Olav Kooij

