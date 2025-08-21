À découvrir

Renewi Tour : Alec Segaert remporte le CLM Alec Segaert (Lotto Dstny) a remporté le CLM du Renewi Tour devant Magnus Sheffield et Stefan Bissegger.

1ʳᵉ étape Renewi Tour : Jonathan Milan en puissance Tout en puissance, Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté la 1ʳᵉ étape du Renewi Tour devant Jasper Philipsen et Axel Zingle.

Le parcours et les favoris du Renewi Tour Le Renewi Tour s'élance ce mercredi. Mathieu van der Poel, Tim Wellens, Filippo Ganna... Voici le parcours et les favoris.

Tim Wellens remporte le Renewi Tour, la dernière étape pour Mohoric Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a remporté la 5ᵉ étape du Renewi Tour. Tim Wellens (UAE Team Emirates) s'adjuge le classement général.

4ᵉ étape Renewi Tour : Sam Welsford vainqueur Sam Welsford (dsm-firmenich) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Renewi Tour. Il devance Olav Kooij et Jasper Philipsen.

3ᵉ étape Renewi Tour : victoire de Mike Teunissen Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Renewi Tour. Il devance Tim Wellens et Axel Zingle.

Renewi Tour : Joshua Tarling remporte le CLM À 19 ans, Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a remporté le contre-la-montre du Renewi Tour devant Tim Wellens et Yves Lampaert.

1ʳᵉ étape Renewi Tour : Jasper Philipsen le plus rapide Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 1ʳᵉ étape du Renewi Tour (anciennement Tour du Benelux) devant Tim Merlier et Olav Kooij.

Eneco Tour #7 : Boasson Hagen remporte l’étape, Terpstra le général Edvald Boasson Hagen s'impose à Grammont, au terme d'une journée dantesque à l'avant, devant Niki Terpstra et Oliver Naesen. Terpstra remporte le classement général.