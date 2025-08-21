Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Renewi Tour. Malgré plusieurs tentatives d’attaques et de bordures dans le final, c’est un peloton groupé qui s’est présenté dans les rues d’Ardooie. Vainqueur de la 1ʳᵉ étape, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a buté dans les derniers mètres et c’est finalement Olav Kooij qui s’impose. Le Néerlandais devance Pavel Bittner (Picnic PostNL) et Milan Fretin (Cofidis).
Le classement de la 2ᵉ étape du Renewi Tour
