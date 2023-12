La 50ᵉ édition du Tour d’Algarve, se déroulant du 14 au 18 février 2024, se présente avec un tracé renouvelé et une participation internationale de premier plan.

La 50ᵉ édition du Tour d’Algarve aura lieu du 14 au 18 février 2024. L’épreuve débutera à Portimão, et se terminera au sommet du Malhão. Albufeira accueillera le contre-la-montre individuel. La seule course par étapes portugaise du circuit UCI ProSeries parcourra 752,9 kilomètres et aura un dénivelé positif de 14 455 mètres, répartis sur cinq étapes. Il y aura des bonifications à l’arrivée et un bonus de 6 secondes pour le vainqueur du sprint intermédiaire de chaque étape.

Le parcours du Tour d’Algarve 2024

1ʳᵉ étape : Portimão → Lagos (200,8 km)

La première sera la plus longue, 200,8 kilomètres reliant Portimão à Lagos, une journée qui devrait être un moment fort pour les sprinteurs.

2ᵉ étape : Lagoa → Fóia (171,9 km)

La lutte pour le classement général aura une journée importante dans la deuxième étape, de 171,9 kilomètres, entre Lagoa et la cime de Fóia. La ligne d’arrivée, au point culminant de l’Algarve, sera précédée de trois autres cols dont les ascensions de l’Alferce (3ᵉ catégorie) et de Pomba (2ᵉ catégorie).

3ᵉ étape : Vila Real de Santo António → Tavira (192,2 km)

Le troisième jour, il y aura une autre chance pour les hommes rapides, au terme des 192,2 kilomètres entre Vila Real de Santo António et Tavira. Dans une approche de la ligne d’arrivée similaire à celle-ci, la lutte pour le bonus supplémentaire au sprint intermédiaire de Vila Real de Santo António devrait être importante.

4ᵉ étape (CLM individuel) : Albufeira → Albufeira (22,2 km)

La quatrième étape est la grande innovation de la compétition, un contre-la-montre individuel de 22,2 kilomètres entre la marina d’Albufeira et la mairie d’Albufeira. Le parcours du contre-la-montre donnera la chance aux spécialistes les plus purs sans pour autant exclure complètement les cyclistes complets qui s’adaptent à l’effort individuel.

5ᵉ étape : Faro → Alto do Malhão (165,8 km)

Les comptes globaux ne seront réglés que lors de la cinquième et dernière étape de 165,8 kilomètres entre Faro et Alto do Malhão. L’arrivée coïncide avec un prix de montagne de deuxième catégorie. À 24 kilomètres de la ligne d’arrivée, le peloton effectuera la première ascension vers Malhão, après avoir franchi les cols de Vermelhos (km 99) et d’Alte (km 128,3).

Les équipes confirmées pour le Tour d’Algarve 2024