Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour d’Algarve. Alors qu’il ne devait pas prendre part aux sprints massifs pour éviter les chutes, le Belge a changé d’avis. Bien placé dans la dernière ligne droite, le coureur de la Visma | Lease a Bike décroche sa première victoire de la saison au sprint devant Rui Oliveira (UAE Team Emirates) et Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team). Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) conserve la tête du classement général à la veille du contre-la-montre individuel.

🚀 ¡¡¡𝗩𝗔𝗡 𝗔𝗘𝗥𝗧 𝗦𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗔𝗟𝗚𝗔𝗥𝗩𝗘!!! Remontada buenísima en los últimos metros para imponerse a Oliveira y Mayrhoffer. Lo viste en #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/M7dQZnQN7e — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 16, 2024

La réaction de Wout van Aert :

« J’ai décidé de me lancer dans le sprint à dix kilomètres de l’arrivée. La préparation au sprint s’est déroulée en toute sécurité et j’étais bien placé avec l’équipe après le dernier sprint intermédiaire. C’était facile de rester devant, et l’arrivée était en légère montée, ce qui me convient. Je sentais que mes jambes allaient bien et je me suis dit : je ferais mieux d’y aller. C’est bien de commencer la saison avec une victoire. La Volta ao Algarve est une course prestigieuse, et ce n’est pas facile de gagner un sprint ici. Cela me donne beaucoup de confiance. Je n’ai pas touché à mon vélo de contre-la-montre de tout l’hiver, donc je n’en attends pas grand-chose. Quoi qu’il en soit, ce sera difficile de battre Remco Evenepoel, mais bien sûr, je ferai tout ce que je peux pour avoir un bon contre-la-montre. »

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour d’Algarve