Trois ascensions de la Butte Montmartre au programme de ce dernier jour de course. Voici la présentation de la 21ᵉ étape du Tour de France 2025.

Christian Prudhomme : « Retour à la tradition et retour sur les Champs… après Nice qui, en cette année olympique, avait pris le relais de la capitale l’été dernier, le Tour retrouvera Paris. Et nous y fêterons les cinquante ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées et de la première victoire de Bernard Thévenet. C’était en 1975. Bon anniversaire ! »

Départ fictif : 16 h 10

Arrivée prévisionnelle : 19 h 26

Nos favoris : Biniam Girmay, Jonathan Milan, Wout van Aert, Kaden Groves.

Comment suivre l’étape ? Dès 16 h 00 sur Eurosport 1 et France TV.