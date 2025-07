201,5 km vallonnés entre Bayeux et Vire Normandie. Voici la présentation de la 6ᵉ étape du Tour de France 2025.

Christian Prudhomme : « Avis aux statisticiens, il s’agit certainement de l’étape de plaine la plus casse-pattes de l’histoire récente du Tour, avec plus de 3 500 mètres de dénivelé positif. On ne parle pas par hasard de la Suisse normande, dont le peloton va explorer toutes les rugosités. Dans le final, c’est la côte de Vaudry qui sera en vedette, avant la bagarre attendue sur les 700 mètres à 10 % de pente précédant la ligne d’arrivée ».

Départ fictif : 12 h 35

Arrivée prévisionnelle : 17 h 14

Nos favoris : Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Romain Grégoire.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 45 sur Eurosport 1 et France 3.