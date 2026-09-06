Nils Politt (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de Grande-Bretagne 2026. À 80 kilomètes de l’arrivée, la formation UAE Team Emirates – XRG décide de dynamiter la course et se retouve en supérioté numérique avec cinq hommes dans le groupe de tête composé de huit coureurs. Après avoir placé son attaque décisive à 7 km de l’arrivée, Nils Politt s’impose en solitaire à Earlston. Il devance son coéquipier Florian Vermeersch et Filippo Ganna (Netcompany Ineos). Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général de ce Tour de Grande-Bretagne 2026 devant Lewis Askey (NSN Cycling Team) et Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step).

Brutal power from Politt 💪 Nils Politt produced two huge accelerations, 9.2km and 7.3km from home, to pull clear of a leading group and win Stage 5 of the Lloyds @TourofBritain Men solo. He dedicated the victory to his late grandfather. pic.twitter.com/05mAXqmEge — Velon CC (@VelonCC) September 6, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour de Grande-Bretagne 2026

Nils Politt Florian Vermeersch Filippo Ganna

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