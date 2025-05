Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Hongrie 2025. Alors qu’il devait initialement lancer le sprint pour son leader Sam Welsford, Danny van Poppel a anticipé le sprint et surpris ses adversaires en s’imposant sur cette première étape. Il devance Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) et Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). Danny van Poppel décroche sa première victoire de la saison et s’empare du maillot jaune de leader.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Hongrie 2025

Danny van Poppel Tim Torn Teutenberg Dylan Groenewegen

