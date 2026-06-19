Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Slovénie 2026. Le Néo-Zellandais a réglé au sprint un groupe composé d’une quarantaine de coureurs. Il devance Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA) et Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma). Laurence Pithie décroche sa deuxième victoire de la semaine, la sixième cette saison, et conforte son maillot vert de leader avant l’étape reine ce samedi.

La passe de deux pour Laurence Pithie ! Le Néo-Zélandais remporte la troisième étape du Tour de Slovénie.

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— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 19, 2026