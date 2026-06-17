Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Slovénie 2026. Alors qu’ils ne sont plus qu’une trentaine de coureurs dans le peloton, la formation Red Bull Bora-Hansgrohe est présente en surnombre et roule en tête de groupe. Laurence Pithie conclut parfaitement le travail devant son coéquipier Arne Marit. Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) complète le podium. Pithie décroche sa septième victoire chez les professionnels, la cinquième en un mois et s’empare du premier maillot vert de leader.

DOUBLÉ RED-BULL-BORA-HANSGROHE ! Laurence Pithie remporte la première étape du Tour de Slovénie devant son coéquipier Arne Marit Le #TourofSlovenia est à suivre sur Eurosport via HBO Max pic.twitter.com/Vqn66h68gL — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 17, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de Slovénie 2026