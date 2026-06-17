Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Slovénie 2026. Alors qu’ils ne sont plus qu’une trentaine de coureurs dans le peloton, la formation Red Bull Bora-Hansgrohe est présente en surnombre et roule en tête de groupe. Laurence Pithie conclut parfaitement le travail devant son coéquipier Arne Marit. Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) complète le podium. Pithie décroche sa septième victoire chez les professionnels, la cinquième en un mois et s’empare du premier maillot vert de leader.

Le classement de la 1ère étape du Tour de Slovénie 2026

  1. Laurence Pithie
  2. Arne Marit
  3. Edoardo Zambanini