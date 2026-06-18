Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Slovénie 2026. Dans les 30 derniers kilomètres, la course a été neutralisée après une chute pour attendre le retour des ambulances. Après la reprise de la course, c’est au sprint que s’est jouée la victoire. Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) semblait bien parti pour doubler la mise mais il s’est fait déborder par Dušan Rajović, qui s’impose. Laurence Pithie prend la deuxième place et conforte son maillot vert de leader. Le champion de Grèce Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping) comlpète le podium du jour.

Wonderful win! 🔥 Dušan Rajović wins a frenetic sprint to take Stage 2 of the Tour of Slovenia 👏 pic.twitter.com/zFBlG1Fspl — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 18, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour de Slovénie 2026