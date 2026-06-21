Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 5ème et dernière étape du Tour de Slovénie 2026. Déjà vainqueur de l’étape reine ce samedi, l’Allemand a enchaîné une deuxième victoire consécutive après avoir attaqué dans la dernière difficulté du jour. Il devance son coéquipier Laurence Pithie, qui règle le sprint du groupe de chasse, et Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort). Deux semaines avant le départ du Tour de France, Lipowitz remporte également le classement général devant son coéquipier Giulio Pellizzari et le champion de Slovénie Jakob Omrzel (Bahrain Victorious).
Florian Lipowitz tops the podium after a dominant Red Bull-BORA-hansgrohe one-two in Slovenia 🙌🏆 pic.twitter.com/3SHu1c1wgX
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 21, 2026
Le classement de la 5ème étape du Tour de Slovénie 2026
- Florian Lipowitz
- Laurence Pithie
- Alessandro Fancellu
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