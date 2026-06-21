Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Slovénie 2026. Dans l’ascension de Vršič (12.7km à 7.8%), l’Allemand s’isole en tête de course avant d’être repris par son coéquipier Giulio Pellizzari dans la descente. Les deux hommes franchissent la ligne ensemble mais c’est Lipowitz qui passe devant et s’impose devant Pellizzari. Le champion de Slovénie Jakob Omrzel (Bahrain – Victorious) complète le podium du jour à 1:26″. Près de deux ans après son dernier succès, Lipowitz renoue avec la victoire et s’empare du maillot vert de leader à la veille de la dernière étape.

Red Bull bromance ❤️ Florian Lipowitz and Giulio Pellizzari cross the line together after a dominant performance at the Tour of Slovenia 🤝🇸🇮 pic.twitter.com/jI63gqSV1M — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 20, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour de Slovénie 2026

Florian Lipowitz Giulio Pellizzari Jakob Omrzel

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