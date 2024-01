« C’est assez fou. Gagner une étape, c’est déjà bien, mais en remporter une autre, c’est quelque chose de très spécial. Les gars ont tout donné toute la journée et m’ont tenu à l’abri du vent. C’est réconfortant qu’ils aient cru en moi et en ce moment, je surfe sur une vague de succès. Les virages dans les derniers kilomètres étaient assez serrés et délicats et nous avons dû rouler très prudemment pour éviter les ennuis. Nous avons fait preuve de la patience nécessaire dans la course jusqu’à l’arrivée, ce qui « C’était crucial à des vitesses aussi élevées. Les gars m’ont finalement mis dans une position parfaite et grâce à eux, j’ai pu franchir la ligne d’arrivée en premier pour la deuxième fois au Tour Down Under. Gagner devant ce public local, c’est simplement fantastique ».