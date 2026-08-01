Storm Ingebrigsten (Uno-X Mobility) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour du Danemark 2026. Présent dans la bonne échappée du jour, le Norvégien a attaqué à trois kilomètres de l’arrivée avant de s’imposer en solitaire à Faaborg. Il devance ses compagnons d’échappée Tomaso Bessega (Team Polti VisitMalta) et le champion de Finlande Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team). Vainqueur des trois premières étapes, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) conserve le maillot bleu de leader avant la dernière étape ce dimanche.
Fantastic solo win by Storm Ingebrigtsen 💪🇳🇴 #PNDKR26 pic.twitter.com/dnJ49efMhR
— Eemeli (@LosBrolin) August 1, 2026
Le classement de la 4ème étape du Tour du Danemark 2026
- Storm Ingebrigsten
- Tomaso Bessega
- Axel Källberg
Results powered by FirstCycling.com