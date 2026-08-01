Storm Ingebrigsten (Uno-X Mobility) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour du Danemark 2026. Présent dans la bonne échappée du jour, le Norvégien a attaqué à trois kilomètres de l’arrivée avant de s’imposer en solitaire à Faaborg. Il devance ses compagnons d’échappée Tomaso Bessega (Team Polti VisitMalta) et le champion de Finlande Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team). Vainqueur des trois premières étapes, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) conserve le maillot bleu de leader avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 4ème étape du Tour du Danemark 2026

  1. Storm Ingebrigsten
  2. Tomaso Bessega
  3. Axel Källberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Results powered by FirstCycling.com

 