Frits Biesterbos (Picnic PostNL) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape du Tour du Guangxi 2026. Au terme des 179.7 km de course disputés entre Chongzuo et Jingxi, le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Paul Magnier (Soudal Quick-Step), qui a lancé de loin, et son compatriote Olav Kooij (Décathlon CMA CGM). À 24 ans, Biesterbos décroche sa première victoire chez les professionnels, la troisième de l’équipe Picnic PostNL en 2026. Après sa victoire sur la première étape, Paul Magnier conserve la tête du classement général.

Ça s’est joué de peu pour Paul Magnier ! Parti un peu trop tôt, le Français a été battu par Frits Biesterbos sur la 2e étape du Tour de Guangxi, à suivre sur Eurosport et HBO Max #LesRP https://t.co/kBbt151HFJ — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 14, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour du Guangxi 2026

Frits Biesterbos Paul Magnier Olav Kooij





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