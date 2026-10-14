Frits Biesterbos (Picnic PostNL) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape du Tour du Guangxi 2026. Au terme des 179.7 km de course disputés entre Chongzuo et Jingxi, le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Paul Magnier (Soudal Quick-Step), qui a lancé de loin, et son compatriote Olav Kooij (Décathlon CMA CGM). À 24 ans, Biesterbos décroche sa première victoire chez les professionnels, la troisième de l’équipe Picnic PostNL en 2026. Après sa victoire sur la première étape, Paul Magnier conserve la tête du classement général.

Le classement de la 2ème étape du Tour du Guangxi 2026

  1. Frits Biesterbos
  2. Paul Magnier
  3. Olav Kooij


Data powered by FirstCycling.com

Crédit : Team Picnic PostNL