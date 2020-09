Nouveautés

Publié le 24/09/2020 17:45

On le sait, Campagnolo s’est toujours concentré sur la route, la firme Italienne ne s’était jamais vraiment aventurée sur les terrains plus escarpés, c’est désormais chose faite !

L’essor du gravel ces dernières années, à mi-chemin entre la route et le VTT, a incité la firme Italienne à développer un groupe spécifique pour cette pratique.

Campagnolo Srl ©

Ce nouveau groupe vient renforcer et rajeunir la gamme du constructeur Italien et s’adresse à un large public, du novice au compétiteur, du gravel au bikepacking, grâce à sa simplicité et sa large gamme d’utilisation. Nouveauté chez Campagnolo, ce groupe est équipé d’une transmission mono-plateau et surtout d’une cassette 13 vitesses !

Cassette 13v 9-42 - Campagnolo Srl ©

On ne peut pas vraiment parler de « première » concernant la cassette 13 vitesses, mais c’est le premier groupe mécanique « traditionnel » à proposer cela.

Autre innovation de taille, de petite taille si l’on peut dire, Campagnolo intègre pour la première fois (excepté 1 ou 2 petits fabricants qui s’y sont essayés) un pignon de départ en 9 dents !

Campagnolo présente Ekar comme le groupe gravel le plus léger au monde avec 2385g

Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur ce groupe dans quelques semaines après l’avoir testé mais vous pouvez déjà découvrir ci-dessous, quelques photos des différents composants ainsi que la vidéo de présentation officielle.

Campagnolo Srl ©

Campagnolo profite du lancement de ce groupe gravel pour présenter en parallèle la collection de vêtements homme et femme Ekar, aux matières et design adaptés à cette pratique et permettant d’affronter confortablement les terrains difficiles, ainsi qu’une gamme d’accessoires.