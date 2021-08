Cannondale lance deux SuperSixEvo, un cyclocross et un gravel

Publié le 25/08/2021 10:10

Chez Cannondale le SuperSiEvo CX devient leur meilleure arme de cyclocross, tandis que le SuperSixEvo SE devient le vélo le plus rapide et le plus technique de leur gamme Gravel.

Face à la demande grandissante des pratiquants avides de cyclisme tout terrain, Canonndale a lancé deux nouveaux vélos à partir de la même plateforme, le cadre SuperSixEvo, aérodynamique avec une géométrie de route ils répondent à une demande spécifique des coureurs tout terrain.

Le SuperSixEvo CX a été conçu pour répondre aux besoins de la course CX (Cyclocross) et les coureurs de cette catégorie qui se concentrent sur la vitesse et l’ultime performance en course.

Dégagement : 13 mm de chaque côté avec des pneus de 33 m légaux UCI (peut accepter jusqu'à 45 mm pour les scénarios hors course de CX)

SRAM Force 1 x 11 vitesses ( Plateau 44 dents et cassette 11x36)









Le Cannondale SuperSix EVO SE a quant à lui été conçu pour répondre aux besoins de la catégorie croissante des courses Gravel et des coureurs de cette catégorie qui se concentrent sur la vitesse et les performances ultimes dans les conditions de course. Il s'agit d'un vélo de course évolué prêt pour l’aventure sur les chemins, les ornières, la boue et les pistes.

Dégagement : un dégagement énorme vous permet de rouler avec des pneus jusqu'à 45 mm de large pour une traction, un confort et une résistance à plat maximum.

SRAM Rival 2 x 12 vitesses ( Plateaux 46/33 et cassette 10x36)









Un même cadre EVO pour deux vélos au caractère bien différent, un CX pour la course et la performance, un SE pour l'aventure .