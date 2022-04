Cannondale présente le nouveau Gravel Topstone Carbon

Publié le 05/04/2022 15:00

Aujourd'hui, Cannondale nous présente son vélo de Gravel leTopstone Carbon. Plus léger, suspension améliorée, SmartSense intégré, un vent de fraicheur souffle sur le Topstone.

Cannondale Topstone 2022 : Nouvelle géométrie

Avec une nouvelle géométrie, une suspension améliorée, le nouveau Topstone Carbon est équipé de la suspension Kingpin de Cannondale, construite pour être 100 grammes plus légère, plus durable et plus profilée qu'auparavant. Kingpin absorbe les chocs et les vibrations sans le poids et la complexité des amortisseurs ou des ressorts en utilisant un pivot à axe traversant dans le tube de selle qui permet à l'ensemble de l'arrière du cadre de fléchir, elle offre l’équivalent de 30 mm de débattement.

Au niveau de la géométrie, on retrouve un boitier de pédalier BSA fileté positionné plus bas, le vélo est équipé de la fourche Lefty Oliver couplée à des roues 700c peut accueillir des pneus jusqu'à 45 mm, et même un gros pneu de 27,5 x 2,1 pouces pour s'attaquer aux chemins les plus accidentés. Le Topstone dispose également de nombreux supports et d'un StrapRack Cannondale pour vous permettre de vous équiper en bagages pour vos voyages en bikepacking.

Le système Cannondale SmartSense

Le système de sécurité Cannondale SmartSense intègre le radar Garmin Varia qui surveille ce qui se passe derrière vous, pour vous prévenir de la vitesse relative et de la proximité des véhicules qui s’approchent de vous. I lest couplé au système d’éclairage intelligent avec feux diurnes qui s’ajustent automatiquement à la lumière ambiante et réagissent au signal du radar pour augmenter votre visibilité aux yeux des autres usagers de la route.

Ces feux font aussi fonction de feux stop lorsque vous freinez. L’ensemble sans fil est personnalisable sur l’application smartphone Cannondale. Tous les Topstone Carbon sont prêts pour le SmartSense, et certains modèles sont déjà équipés de ce système d’origine.

Le Topstone Carbon 1 Lefty et le Topstone Carbon 2 Lefty sont équipés d'une Oliver Lefty. Le système SmartSense sera présent sur les modèles carbone 1 RLE, 2 L et 3 L.