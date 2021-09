Colnago adopte la blockchain pour protéger ses vélos

Publié le 23/09/2021 16:00

Colnago a toujours été une marque prompte à l'innovation, que ce soit par l’utilisation de la fibre de carbone, des freins à disque, des études aérodynamiques, et aujourd’hui’hui la blockchain.

Une fois n’est pas coutume, Colnago dévoile une innovation technologique avant tout le monde et cette foix-ci, en partenariat avec MyLime, qui a développé et créé une étiquette RFID inextricablement liée au cadre du vélo et permettant d'accéder aux informations du passeport numérique du vélo via une application pour smartphone liée à la blockchain.

Colnago s'introduit dans le monde de la blockchain

Colnago va introduire les « transactions » blockchain à ses vélos en 2022 et les informations sur la fabrication, les ventes et la propriété seront stockées sur la plate-forme basée sur la blockchain de MyLime où tout le monde pourra y accéder. De plus, Colnago mettra une version NFT (un NFT est un certificat digital dédié à un seul objet ou œuvre numérique. Il valide son authenticité.) de chaque vélo à la disposition du propriétaire. Lorsque le cadre est vendu à un nouveau propriétaire, le transfert de propriété peut être géré avec le processus certifié de MyLime. La transparence offerte par la solution blockchain de MyLime apportera une traçabilité absolue et garantira la valeur du vélo dans le temps.

La carte RFID intégrée | © Colnago

Petite précision lexicale concernant la Blockchain : Il s’agit d’une technologie développée à partir de 2008,qui permet le stockage et la transmission d’informations via un réseau de blocs. Cette technologie offre de hauts standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne de façon décentralisée. Plus concrètement, la blockchain permet à ses utilisateurs - connectés en réseau - de partager des données sans intermédiaire. Il s’agit de la technologie qui se cache derrière les cryptomonaies comme le Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana etc.

Un Colnago V3Rs édition spéciale Tadej Pogacar

C’est Tadej Pogacar qui sera l’ambassadeur Colnago au travers d’un Colnago V3Rs qu’il utilisera au Championnat du Monde Route UCI le 26 septembre et qui arborera une livrée spéciale « Ice & Fire » conçue par le Slovène de 23 ans lui même. Les vélos seront d’ailleurs vendus aux enchères au moment du lancement de le nouveau site Web et l'application Colnago en 2022; Avis aux amateurs !

© Colnago

© Colnago

Manolo Bertocchi, responsable marketing de Colnago, a déclaré : « Nous avons examiné la sécurité fournie par la technologie blockchain pour donner à nos clients la confiance de savoir que le cadre qu'ils achètent est authentique et de démontrer la chaîne de propriété pour toujours. Nous annoncerons également d'autres fonctions basées sur la blockchain avec la nouvelle année. »