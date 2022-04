Fizik Vento Ferox la nouvelle chaussure dédiée au Gravel et VTT Xc

Publié le 07/04/2022 00:00

Avec cette nouvelle Vento Ferox, Fizik propose une chaussure qui doit allier hautes performances, stabilité du pied et confort durable tout en conservant un poids contenu.

La nouvelle Vento Ferox est une chaussure conçue pour les courses tout-terrain, le xc et le gravel, combinant une semelle extérieure en carbone prête pour la performance avec une construction supérieure respirante et légère, mais durable et résistante.

Double système de fermeture

Au niveau de la fermeture, celle-ci se fait à l’aide d’un scratch et d’un BOA et grâce à c système de fermeture double, le cou-de-pied et l'avant-pied sont réglables séparément pour un ajustement personnalisé et précis. Sur le cou-de-pied, la Powerstrap assure le maintien du pied à une cadence élevée, ce qui est particulièrement fréquent lorsque l'on pédale en dehors des routes, tout en offrant un système anti-crash. Un système d'ajustement bidirectionnel Li2 BOA est situé à l'avant du pied, offrant un confort durable et sans pression.

Rigide mais confortable

L'ajustement parfait est complété par une semelle extérieure X1 redessinée. Avec un rapport rigidité/poids élevé, la plaque de carbone transfère efficacement la puissance générée par la chaussure au vélo. La semelle extérieure est maintenant équipée de crampons généreux et d'un revêtement en caoutchouc qui couvre toute la surface, y compris le milieu du pied, offrant une meilleure traction pour les moments hors vélo.

Le poids de la Ferox est également maintenu bas grâce à une construction innovante de la tige, un matériau laminé en polyuréthane combiné à un mesh translucide et confortable. Cela permet non seulement de gagner du poids, mais aussi de respirer et de résister aux déchirures.

Éléments clé :

Maille tissée durable et résistante à la déchirure sur une tige laminée en PU - Li2 BOA® Fit System

Semelle extérieure X1 Carbon - avec bande de roulement en caoutchouc, indice de rigidité 10

Poids : 297g

Tailles : 36-48 (37 à 47 également en demi-tailles)