Giro lance son nouveau casque de route Eclipse Spherical

Publié le 01/03/2022 09:00

Un tout nouveau design dans la gamme Giro qui se veut combiner prouesse aérodynamique et protection Mips Spherical.

Giro a annoncé aujourd'hui la sortie de l'Eclipse Spherical, un casque de route aéro construit autour de la protection supplémentaire de la technologie Spherical Mips, l'Eclipse ne fait aucun compromis en matière de refroidissement, de confort ou de style.

Giro Eclipse Spherical : Casque aéro et design

L'Eclipse Spherical dispose de 14 aérations Wind Tunnel. Ces évents tirent l'air à travers le casque pour réduire la traînée aérodynamique et fournir une puissance de refroidissement qui rivalise avec la plupart des casques de route à ventilation agressive. À l'intérieur du casque, la conception à rotule de la Spherical Technology associée au MIPS contribue à offrir une protection plus complète.

La superposition progressive des doublures intérieure et extérieure contribue également à offrir une protection plus complète. De plus, le système breveté Roc Loc 5 Air améliore la stabilité et l'ajustement, et le rembourrage antimicrobien Ionic+ aide à absorber la sueur et l'humidité tout en offrant une performance antimicrobienne durable.

Les principales caractéristiques du Eclipse Spherical :

La technologie spherical

Le système de protection du cerveau Mips®.

Des couches de mousse EPS à base de nanobilles.

Système d'ajustement Roc Loc® 5 Air

14 aérations

Rembourrage antimicrobien Ionic+.

Elements réfléchissants

275 grammes en taille M (CPSC).

Le casque Giro Eclipse est disponible dès maintenant chez les détaillants agréés Giro et sur www.giro.com au prix de 259,95 €