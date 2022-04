KASK présente son nouveau Protone Icon WG11

Publié le 08/04/2022 15:40

La marque italienne revisite l’un des casques les plus emblématiques de son histoire : Protone Icon WG11. Plus de sécurité, de confort, de design et de performances pour un niveau encore jamais atteint.





KASK Protone est le casque qui a été porté par les meilleures équipes et athlètes internationaux. KASK Protone, ce sont cinq victoires au classement général du Tour de France, trois du Giro, deux de la Vuelta et quatre médailles d’or aux Jeux Olympiques à Rio 2016 et Tokyo 2020.

Plus esthétique, plus performant et plus de sécurité

En revisitant le casque Protone, les designers de KASK ont souhaité conserver toutes les caractéristiques qui en ont fait une icône du cyclisme sur route en intervenant uniquement sur certains aspects techniques, et en modernisant son esthétique dans le but d'accroître les performances. L’objectif ayant été atteint, KASK annonce aujourd’hui la naissance du nouveau Protone Icon WG11.

L’évolution de ce casque ne concerne pas seulement la partie esthétique. C’est aussi une amélioration de sa structure, à commencer par la coque interne qui a été repensée afin de renforcer la sécurité de l’utilisateur. Le résultat obtenu permet une meilleure ventilation et un aérodynamisme supérieur par rapport à la version précédente.

Octofit+, le nouveau système de réglage pour plus de confort

Le niveau de confort et la stabilité du casque ont également été améliorés grâce à l’évolution du système de réglage qui s’appelle désormais Octofit+. Celui-ci est plus ergonomique, grâce au nouveau design et aux inserts en caoutchouc qui stabilisent le casque, et plus équilibré avec le nouveau stabilisateur qui adhère à une surface plus large de la nuque.

Le nouveau système OctoFit+ est plus facile à utiliser grâce à la roulette d’une plus grande dimension que la version précédente et recouverte d’un caoutchouc spécial qui facilite la prise. Résultat : les cyclistes aux cheveux longs pourront insérer facilement leur queue de cheval. Dernier point, mais non le moindre, le rembourrage interne, amovible et lavable, est en CoolMax®, un textile confortable qui se sèche rapidement.





