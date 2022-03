Le nouveau capteur de puissance FSA Powerbox SC Pod, plus abordable.

Publié le 24/03/2022 14:00

Les nouveaux pédaliers FSA Powerbox en aluminium présentés en septembre sont désormais disponibles.

Le Powerbox SC Pod est la prochaine étape dans l'offre de capteurs de puissance de FSA. Avec une fiabilité des données annoncées de 99%, il est fabriqué à l'aide des jauges de contrainte de fabrication japonaise et est calibré avec un capteur de couple de haute précision provenant d'Allemagne. Doté d'une balance virtuelle G/D pour estimer la puissance totale avec plus de précision, il est compatible avec Zwift via BLE5.0 et possède une autonomie de 450 heures (une seule pile CR2450).

Elements clés FSA Powerbox SC Pod 2022 en aluminium

Précision 1% et balance virtuelle Gauche / Droite

Compatible BLE/ANT

Indice étanchéité : IPX7

Compensation automatique de la température • Jauges de contraintes fabriquées au Japon

Capteur de couple Haute précision

Manivelle alu forgées à froid AL6061/T6

Axe 30mm AL7050 BB386EVO

Plateaux AL7075

Optimisé pour systèmes 11 vitesses

Convient aux systèmes Shimano et SRAM 10-11 vitesses

Tailles disponibles :

Longueurs - 145, 150, 155, 160, 165, 167.5, 170, 172.5, 175mm

Entraxe - 120/90mm

Plateaux- 53/39T, 52/36T, 50/34T, 48/32T, 46/30T FINITION

Noir anodisé poli

Poids :

793 grammes (46/30T x 170mm)

20 grammes (capteur uniquement avec pile CR2450)

Prix public : 385€