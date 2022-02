Les pédales Wahoo Powrlink à capteur de puissance

Publié le 23/02/2022 09:00

Wahoo présente les Powerlink Speedplay zéro, ces pédales incluent un système de capteur de puissance intégré.

Nouvelles pédales Wahoo à capteur de puissance

Basée sur le système de pédale à double-entrée Speedplay, la Powrlink Zéro est construite autour du système de pédale Speedplay Zero, disponible en option simple ou double entrée. Comme le reste de la gamme Wahoo Speedplay, la Powrlink Zero est dotée d'une entrée à double-face, d'un faible déport pédale / axe, et d'une liberté angulaire entre 0 et 15°.Wahoo a repris la précision +/-1% appliquée sur ses home trainers KICKR et l'a reproduite dans la pédale.

Version double face

La batterie rechargeable annonce 75 heures d'utilisation, une connexion à des applications et appareils tiers via ANT+ et Bluetooth, et une rétrocompatibilité avec les anciennes cales Speedplay Zero. Concernant lz L’avantage de l’intégration du capteur de puissance dans la pédale est de pouvoir le basculer simplement d’un pédalier à un autre, d’un vélo d’entraînement à un vélo de course.

Utilisées dans le peloton pro

La nouvelle offre de capteurs de puissance complète la gamme existante de pédales Wahoo Speedplay qui comprend la COMP (149.99€), la ZERO (229.99€), la NANO (449.99€) et la AERO (279.99€). POWRLINK ZERO a déjà été sélectionnée comme capteur de puissance par certains athlètes accomplis comme la championne du monde Ironman 70.3 Lucy Charles-Barclay et l'équipe professionnelle féminine sur route Le Col Wahoo. L'équipe Le Col utilisera les données de performance fournies par la Powerlink zéro pour se préparer et participer à certaines des plus grandes courses comme Paris-Roubaix, la Fleche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.



Prix Public : 649.99€ (Simple-Face)

999.99€ (Double-Face)