Michelin présente son nouveau pneu premium Power Cup

Publié le 02/04/2022 10:00

Michelin a dévoilé une nouvelle gamme de pneus premium conçus et optimisés pour la performance et la compétition.

Cette nouvelle gamme de pneus route souhaite répondre aux attentes des cyclistes exigeants qui recherchent la performance. Le partenariat entre Michelin et Codifis aura permis un co-développement de cette gamme permettant à Michelin de tester en conditions réelles et extrêmes cette nouvelle gamme dédiée à la performance.

Les ingénieurs ont donc créé une nouvelle bande de roulement qui est fabriquée à partir de nouveaux composés. La technologie Gum-X développée par Michelin permet d’améliorer l’efficacité au roulement et l’adhérence dans les virages. Michelin annonce que le Power Cup a un rendement jusqu’à 25 % supérieur au Power Road mais aussi une amélioration de la résistance à la perforation de l’orde de 17 %.

© Velo 101

Les différents modèles Michelin Power Cup

La nouvelle gamme se décline en trois versions : Boyau (Tubular) qui fait partie de l’offre «Racing Line», Chambre à air (Tubetype) et Tubeless Ready (TLR) qui correspondent à l’offre «Competition Line». On vous a rajouté le petit tableau récapitulatif Michelin juste en dessous pour vous y retrouver :

Modèles et dimensions du Michelin Power Cup

Le pneu POWER CUP Tubular : remplace le pneu Michelin Power Competition Tubular et sera disponible dans les tailles suivantes 28"-23mm (noir), 28"-25mm (noir et classique) et 28"-28mm (noir et classique).

Le pneu POWER CUP Tubetype : remplace le pneu Michelin Power Road et sera disponible dans les tailles suivantes: 700x23C (noir),700x25C (noir et classique) et 700x28C (noir et classique).





Le pneu POWER CUP TLR : Remplace le pneu Michelin Power Road TLR et sera disponible dans les tailles suivantes : 700x25C (noir et classique), 700x28C (noir et classique) et 700x30C (noir).

Dans sa démarche stratégique « Tout durable » les emballages Michelin sont désormais 100% recyclables et fabriqués à partir de carton et de papier provenant de fournisseurs responsables et produits avec des matériaux durables, notamment des encres végétales et des adhésifs à base d’eau. Cette action s’inscrit dans le programme de Michelin pour devenir une marque 100% durable d’ici à 2050.

© Velo 101