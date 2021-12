Nouveautés

Publié le 09/12/2021 11:15

Aujourd’hui Trek Segafredo nous présente son nouveau kit conçu par Santini.

Pour la première fois, les coureurs masculins et féminins de Trek-Segafredo partageront un look similaire. Pas exactement le même kit, mais ils adopteront des couleurs complémentaires pour la saison 2022, des tenues fabriquées à la main en Italie chez Santini.

Les maillots Trek-Segafredo 2022

Les kits ne changent pas énormément par rapport à la saison précédente, que Trek-Segafredo justifie par des kits « élégants, mais frappants qui sont incontestablement Trek »

Les kits pour hommes et pour femmes conservent leurs couleurs rouge et bleu clair, respectivement, qui mettent en valeur le maillot, le cuissard et les chaussettes. Des logos Pirelli brillants sur les bras et à l'arrière du short complètent le look. Lesmaillots Santini utilisent des fibres jetées et recyclées sans utiliser de produits chimiques polluants. De plus, tous les vêtements de l'équipe seront livrés dans des sacs compostables pour réduire les déchets plastiques. Santini nous fournit une garde-robe complète adaptée à toutes les saisons et à tous les climats - de la pluie froide des Classiques au soleil brûlant du Tour de France.

Une tenue d'entrainement "Corail Radioactif" pour Trek-Segafredo

De plus, les cyclistes rouleront à la maison dans un nouveau kit d'entraînement audacieux. En suivant le motif Train Loud et Race Proud de Trek, une tenue rose que la formation nomme « corail radioactif ».