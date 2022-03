Orbea et Hiru collaborent pour une nouvelle gamme textile

Publié le 09/03/2022 15:59

Orbea lance sa nouvelle collection de vêtements de cyclisme pour la saison printemps/été en s’associant une fois de plus à la jeune marque de vêtements Hiru.

Cette dernière a récemment été annoncée comme le nouvel équipementier de l’équipe KMC Orbea pour l’épauler dans son ascension vers la Coupe du monde VTT. La marque a également franchi une nouvelle étape en lançant un nouveau site internet afin de partager ses produits et ses services.

Aujourd'hui, Orbea et Hiru font à nouveau équipe pour proposer une gamme de vêtements de vélo consacrés à la route, au VTT et au gravel, avec l’accent mis sur l'évolution. Cette nouvelle collection est en effet composée de nouveaux vêtements et accessoires avec des usages plus variés en fonction de la météo, élargissant ainsi la plage de températures dans laquelle il est possible de rouler.

Hiru met à la disposition d'Orbea ses gammes usuelles LAB, ADVANCED et CORE, tant pour les hommes que pour les femmes, ainsi que des tenues pour les jeunes cyclistes. De nouveaux designs et de nouvelles couleurs sont proposées dans toutes ces gammes.

L'une des principales nouveautés de la collection printemps/été d'Orbea est l’ajout de nouveaux vêtements qui viennent compléter la gamme et offrir des solutions s'adaptant à davantage de conditions météorologiques, élargissant ainsi la plage d'utilisation.

La gamme LAB, par exemple, peut compter sur un nouveau maillot manches longues destiné aux moments d’avant et après course. La gamme CORE, quant à elle, voit l’arrivée d’un nouveau maillot sans manches, idéal pour les chaudes journées d’été.

Les accessoires ne sont pas en reste, avec de nouveaux vêtements pensés pour la saison estivale. Il est ainsi possible de choisir entre deux sous-vêtements techniques, l’un avec et l’autre sans manches, fabriqués avec un tissu ultraléger et à séchage rapide. Hiru a également conçu de nouveaux gants de cyclisme courts pour Orbea, intégrant une technologie de courbure multidirectionnelle, élastique et sans couture brevetée.

La collection printemps/été Orbea by Hiru se compose à nouveau de trois gammes, chacune pensée pour un profil de cycliste différent et, par conséquent, pour répondre à des besoins spécifiques.

La gamme LAB est composée de vêtements légers et aérodynamiques visant à maximiser les performances en compétition. La gamme ADVANCED a pour objectif de proposer des vêtements haute performance aux cyclistes qui cherchent avant tout l’aventure lors de longues sorties, tant sur route que hors des sentiers battus. Cette gamme intègre des technologies et des tissus qui privilégient le confort pour les longues journées sur le vélo, quel que soit le terrain et les conditions extérieures. La gamme CORE, enfin, se compose de vêtements dotés de nombreux détails astucieux, destinés à une utilisation quotidienne dans toutes les conditions et sur tous les terrains.



Source Communiqué de Presse Orbea