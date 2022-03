Pirelli présente le pneu 4 saisons Race 4S

Le P ZERO RACE 4S tend à améliorer le niveau des prestations tant en période de climat rigoureux que lors des étés les plus chauds. Il offre durée de vie, fluidité de roulement, adhérence et vise la performance maximale.

Fabriqués chez Pirelli à Bollate en Itlalie

Le nouveau pneu a été fabriqué dans l’usine rénovée de Bollate, à 10 km du quartier général de Milan Bicocca. Inaugurée en 1963 pour la production de pneus pour automobiles, l’usine a été reconvertie pour accueillir la nouvelle ligne de production de haute technologie consacrée aux modèles les plus performants de Pirelli Vélo. Elle est en phase de rénovation aussi bien esthétique que fonctionnelle.

Un pneu 4 saisons, orienté performance

Le P ZERO Race 4S prend le P ZERO Velo 4S, connu pour ses caractéristiques intéressantes sur tous les plans, particulièrement rehaussées par temps froid, et avec les performances d’une gomme de compétition. Le nouveau Race 4S confirme ses performances hivernales tout en améliorant sa durée de vie en été.

Comme déjà les P ZERO Race et Race SL, soit les autres pneus de la famille P ZERO Race, le pneu Race 4S utilise le nouveau composé propriétaire SmartEVO, qui se distingue par un mélange ternaire de polymères au comportement « intelligent », étudié pour fournir des niveaux de prestations élevées en termes d’adhérence, de conditions d’utilisation, de résistance au roulement et de réactivité de la gomme, même sous les climats les plus rigoureux.

Les nouveautés sur le Pirelli P Zero Race 4S

Les ingénieurs de Pirelli ont réalisé un travail de conception méticuleux du dessin de la bande de roulement. Les angles, la profondeur, la quantité et la distance des caractéristiques sculptures «Flash» de Pirelli ont été optimisées de façon à améliorer la prise au sol, et donc l’adhérence, sur des surfaces glissantes et irrégulières. Comme tous les autres pneus de la famille P ZERO Race, le nouveau Race 4S présente lui aussi une carcasse adaptée aux nouvelles normes de jante plus larges. Par conséquent, en raison de la construction et de l’adaptation des dimensions qui en découle, chaque taille de pneu a une bande de roulement plus large par rapport au P ZERO Velo 4S correspondant : une empreinte au sol plus large et plus courte, favorisant la fluidité de roulement, la résistance aux crevaisons et le contrôle dans les virages.

Le nouveau P ZERO Race 4S est fait ceux qui veulent un pneu quatre-saisons performant, offrant un feeling « racing » toute l’année, pendant les courses comme durant l’entraînement. C’est pour cette raison que les équipes World Tour dont Pirelli est partenaire l’ont choisi. UAE Team Emirates, TREK-Segafredo et AG2R Citroën ont testé ces nouveaux pneus durant les récents camps d’entrainement hivernaux, venant achever ainsi le travail de finition des spécificités du produit dans un contexte de course, qui est propre à la méthode de travail de Pirelli.

Le P ZERO Race 4S est déjà disponible dans la version pour chambre à air, dans les dimensions 26-622 et 28-622, au prix de 69,90 €. Il sera disponible dans des dimensions plus larges et en version TLR ultérieurement.

Source : Communiqué de presse