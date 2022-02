Selle FIZIK Vento Argo 00 : performance et confort pour 134g

Publié le 16/02/2022 17:00

Fizik lance la version la plus légère de sa selle « Vento Argo 00 » à nez court.

Elle est conçue sur la base d’une monocoque en fibre de carbone avec des rails en carbone Mobius pour 134g annoncés en 140mm de large. Le rembourrage est en EVA injecté ce qui apporte confort et souplesse. L’ensemble noir avec logo fi’zi:k en embossage est très élégant.





Fi'zi:k Vento Argo 00 la performance et le confort

La Vento Argo 00 est une selle synonyme de performance et confort, la plateforme en une seule pièce avec nez court permet au cycliste d’avoir plus de confort en position aéro mais aussi de mieux retransmettre la puissance. Le profil de l’Argo permet d’adopter une meilleure posture de pilotage car le nez tombant soutient la branche pubienne lorsque le bassin tourne vers l'avant pour ajouter de la puissance ou pour obtenir plus d’aéro, il en résulte une selle qui permet de conserver une position fixe avec plus de stabilité en conservant un bon effet de levier. Il s’agit donc une selle dédiée aux vélos à la géométrie plutôt agressive et portée sur l’aéro.

Un design spécifique pour le soutien ischiatique

Côté confort, la grande découpe ergonomique centrale a été développée à l'aide d'une analyse détaillée de la pression et de la contribution d'experts médicaux. Elle permet de réduire la pression physique lorsque l’on adopte une position aérodynamique agressive.

Disponible en 140mm ou 150mm de large au tarif de 275€.