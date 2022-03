Specialized présente le tout nouveau Allez Sprint 2022

Publié le 22/03/2022 17:00

L’Allez Sprint est le vélo de Route en alliage d’aluminium de chez Specialized, un vélo qui partage beaucoup de points communs avec le Tarmac SL7 en carbone.

Specialized a repris toutes les innovations et les connaissances acquises en développant le Tarmac SL7 et les a retranscrites sur l’alliage d’aluminium avec leur technologie Smartweld pour créer le tout nouvel Allez Sprint. Au niveau du look, on pourrait très facilement le confondre avec un Tarmac SL7, de plus, l’Allez Sprint présente une géométrie et une maniabilité identiques à celles du Tarmac SL7 et de l’Aethos.

Un Specialized Allez plus rapide de 41sec que son prédecesseur

L’Allez Sprint est le vélo de Route en alliage d’aluminium le plus rapide l’histoire Specialized, il bénéficie de toutes les études menées en aérodynamique sur le SL7. La douille de direction en alliage est la plus complexe jamais fabriquée par Specialized, elle est découpée à partir d’une seule pièce d’alliage, puis formée mécaniquement pour créer une forme de douille de direction plus aérodynamique avec une épaisseur de paroi de tube cohérente et des roulements supérieurs et inférieurs uniformes pour le routage interne des câbles. Les câbles intégrés et les formes de tubes empruntés au Tarmac SL7 le rendent 41 secondes plus rapide sur 40 km que le précédent Allez Sprint Disc.

Le boîtier de pédalier et le tube diagonal d’une seule pièce sont hydroformés à partir d’une seule pièce d’alliage sur le nouvel Allez Sprint et enlèvent deux points de soudure du précédent Allez. Avec seulement trois soudures au boîtier de pédalier (tube de selle et haubans), le boîtier de pédalier et le tube diagonal d’une seule pièce de l’Allez Sprint offrent l’efficacité impitoyable de l’alliage d’aluminium avec une stabilité sans précédent, équilibrant la puissance aux pédales directement depuis le cintre. Tout comme la nouvelle douille de direction, le boîtier de pédalier et le tube diagonal d’une seule pièce ont été minutieusement conçus pour simplifier la conception et faire passer l’alliage au niveau supérieur.

Tous les modèles Allez Sprint ont un boîtier de pédalier fileté BSA de 68 mm. L’Allez Sprint reprend des axes traversants de 142 x 12 mm et 100 x 12 mm et suit la norme de frein à disque à montage plat Shimano. Le cadre et la fourche sont tous deux compatibles avec les disques de 160 ou 140 mm. Même avec la nouvelle intégration, les gains aérodynamiques et les améliorations du comportement routier, les poids du kit cadre sont équivalents à la précédente version de L’Allez Sprint Disc. Les nouvelles versions Allez Sprint proposent un poids en vélo complet à partir de 7,9 kg.

Le nouvel Allez Sprint est uniquement compatible avec les freins à disque hydrauliques. Tous les modèles peuvent être montés avec des transmissions électriques ou mécaniques, en double ou mono-plateau. Chaque Allez Sprint sera livré d’origine avec des pneus de 700 x 26 mm. Cependant, le cadre accepte des pneus jusqu'à 32c sur des jantes de 21 mm avec un dégagement de 4 mm tout autour. L’Allez Sprint est doté d'un support de dérailleur avant amovible, qui vous offre une configuration plus « clean » lors de l'utilisation d'une transmission mono-plateau.

L’Allez Sprint LTD, équipé avec un groupe SRAM Force 1x et une paire de roues Roval Rapide CL, sera disponible exclusivement sur leur site internet (Retrait en magasin / Livraison à domicile). 62 pièces sont prévues pour l’Europe sur les 193 prévus en production dans le monde au tarif de 7500€.

Tarifs de la gamme Specialized Allez 2022 :