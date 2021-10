Trek va encore plus loin sur ses VAE connectés

Publié le 28/10/2021 19:00

Trek gravit encore un échelon sur le marché des VAE connectés

Trek a lancé ses tout nouveaux VTTAE Rail, les premiers à intégrer le nouveau système intelligent de Bosch. Les nouveaux modèles Rail 9.8 et 9.9 adoptent des composants de vélo de trail, une puissante transmission Bosch et un supplément de capacité et de personnalisation grâce au système intelligent. On vous laisse seuls juges du bien fondé de cette course à l'armement technologique sur les vélos pour les passionnés que nous sommes ...

Un VTT encore plus connecté

Le nouveau système intelligent de Bosch est le fruit d’une mise à niveau du matériel et du logiciel pour un résultat 100 % remarquable. Les pilotes bénéficient d’une toute nouvelle batterie, ainsi que d’un nouvel écran et système de commande. Et l’application eBike Flow propose de nouvelles manières de personnaliser l’expérience, d’enregistrer les activités et de réaliser des mises à niveau sans fil via le smartphone du pilote.

Le moteur Performance CX offre une assistance jusqu’à 25 km/h, avec une autonomie pouvant atteindre 140 km grâce à la nouvelle batterie de 750 Wh. L’autonomie est 20 % supérieure à celle des modèles Rail antérieurs. Le couple de 85 Nm est l’allié du pilote dans les côtes délicates.

Nouveauté au niveau de la commande à distance et de l’écran

Un nouveau dispositif de commande à distance LED utilise un code de couleur pour les modes d’utilisation, si bien que le pilote peut connaître d’un seul coup d’œil le niveau d’assistance sélectionné. Il met également à jour la totalité de votre système Bosch via Bluetooth et la nouvelle application eBike Flow. L’écran couleur Kiox 300 monté sur le tube horizontal présente clairement toutes les données de la sortie au pilote.





Application eBike Flow

La nouvelle application eBike Flow de Bosch déborde de fonctions utiles. Elle permet de personnaliser l’assistance offerte par le moteur du Rail, d’exécuter des diagnostics et elle contient une fonction de navigation qui fournit des instructions. L’application enregistre également l’activité lors de la sortie. Elle lance l’enregistrement automatiquement quand le pilote démarre et le suspend quand le pilote s’arrête pour prendre une pause.

Un vélo de trail avec 160/150mm de débattement

Le nouveau Rail utilise toujours des roues de 29 pouces et offre un débattement de 160/150 mm avec une suspension Trek qui a fait ses preuves. Mais cette saison, il reçoit une géométrie agressive semblable à celle du Slash (angle de direction ouvert de 64,5° et un reach plus long) pour augmenter la stabilité quand le terrain se dégrade.

Exclusivité du nouveau système Rock Shox AirWiz

Les modèles Rail 9.9 possèdent également des outils intelligent de réglage de la pression. Le TyreWiz contrôle la pression des pneus, tandis que l’AirWiz contrôle la pression de la fourche et de l’amortisseur. Le pilote peut régler la pression qu’il souhaite via l’application SRAM AXS, puis vérifier les voyants avant de rouler : un voyant rouge indique qu’un coup de pompe est nécessaire, et un voyant vert indique que tout est parfait.

Personnalisation possible

Les nouveaux modèles Rail sont disponibles dans le programme de personnalisation Project One de Trek. Les pilotes peuvent choisir le modèle, la couleur et les composants pour créer leur VTTAE parfait.

Modèles Rail disponibles avec système intelligent

Rail 9.8 GX AXS

Rail 9.8 GX

Rail 9.8 XT

Rail 9.9 XTR

Rail 9.9 XX1 AXS