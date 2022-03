Un kit Paris-Nice en édition limitée chez Santini

Publié le 28/02/2022 11:45

Santini a dévoilé un kit en édition limitée consacré Paris-Nice. Le kit rend hommage à Nice, sa Promenade des Anglais et au bleu de la mer qui baigne ses plages.

Un design spécifique Paris-Nice par Santini

Du 6 au 13 mars, l'élite du cyclisme mondial se donne rendez-vous pour Paris-Nice 2022. À cette occasion, Santini lance une collection capsule en hommage à Nice et à la Côte d'Azur. Le maillot, le cuissard et tous les accessoires reprennent des images et des couleurs s’inspirant de la Promenade des Anglais, du bleu de la mer qui baigne les plages de la ville et du jaune des parasols.

« En choisissant le bleu, nous avons voulu rendre hommage à Henri Matisse qui a vécu à Nice pendant plus de trente ans, a précisé Fergus Niland, directeur créatif de Santini. C'est la teinte dominante de la série de ses tableaux Nus Bleus que nous avons choisie d'utiliser pour la tenue de la ligne Santini ».





La collection Paris-Nice 2022 par Santini

La collection se compose d'un maillot, d'un gilet, d'un cuissard, d'un sous-maillot et de plusieurs accessoires.

Le maillot à manches courtes est composé d'une maille Silkiss Sahara très légère, idéale pour les sorties les journées chaudes, et dispose d'un élastique en bas du maillot avec grip en silicone pour le maintenir en place pendant le pédalage, d'un élastique souple au niveau du bas de manche et d’un zip sur toute la longueur du maillot. Pour affronter le vent dans les descentes, Santini propose un gilet coupe-vent assorti au maillot.





Le cuissard, fabriqué en tissu compressif Thuderbike Power, est doté d'une peau de chamois GITevo avec un renfort en gel qui absorbe les chocs progressivement et qui garantit un maximum de confort sur les longues sorties. Réalisé dans un motif vif qui rappelle les parasols de la Promenade des Anglais, le sous-maillot très léger est sans manches et en micro-maille. La tenue est complétée par des accessoires : casquette, gants et chaussettes, le tout inspiré par la Course au soleil.

Cette collection s'inscrit dans le cadre des accords entre Santini et A.S.O. Il s'agit d'un renforcement du partenariat qui prévoit la fourniture des maillots de leaders de Paris-Nice, du Tour de France et la création des collections pour les autres courses organisées par A.S.O. La collection est disponible www.santinicycling.com, dans une sélection de boutiques de cyclisme à travers le monde ainsi que sur le village de Paris-Nice à Nice, place Masséna, les 11, 12 et 13 mars.

