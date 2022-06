Après quelques fuites ces dernières semaines laissant à penser que la sortie du 1040 était imminente. Garmin dévoile aujourd’hui, le tout dernier compteur GPS de vélo Edge 1040 Solar qui est équipé d’un verre solaire Power Glass permettant aux cyclistes de profiter d’une autonomie allant jusqu’à 100 heures en mode économie d’énergie. Par ailleurs, la prise en charge multi-GNSS et multi-bandes donne un positionnement GPS plus précis même dans les environnements où la géolocalisation est difficile, comme les zones urbaines ou les forêts denses. L’Edge 1040 compte offrir une expérience utilisateur entièrement modernisée. Nouvelle interface permettant aux cyclistes d’accéder plus facilement aux informations clés, de personnaliser la page d’accueil ou encore d’améliorer l’affichage du résumé du parcours, le tout sur un grand écran tactile de 3,5 pouces.

Les spécifications du nouveau Edge 1040

Coté dimensions, le Edge 1040 mesure 5,93 cm de large pour 11,76 cm de haut et 2 cm d’épaisseur. Il embarque un écran 3,5″ de 282×470 pixels et pèse 133 grammes. Le 1040 est aussi étanche IPX7. Le GPS peut accueillir de la mémoire externe et embarque 64go de stockage interne. Dernier point et pas des moindres, l’autonomie annoncée par Garmin est de 45 heures.

Les nouveautés du Garmin Edge 1040

L’Edge 1040 Solar dispose des dernières innovations en matière de technologie et de mesures de performance, notamment :

Verre solaire : le verre solaire Power Glass offre aux athlètes jusqu’à 100h d’autonomie en mode économie d’énergie, ce qui permet aux cyclistes de prolonger de 42 minutes par heure l’autonomie de la batterie lors de sorties en journée.

: le verre solaire Power Glass offre aux athlètes jusqu’à 100h d’autonomie en mode économie d’énergie, ce qui permet aux cyclistes de prolonger de 42 minutes par heure l’autonomie de la batterie lors de sorties en journée. GPS Multi-GNSS et Multi-bandes : en activant le suivi multi-GNSS et multi-bandes, les athlètes augmentent la précision de leur trace même dans les environnements les plus difficiles.

: en activant le suivi multi-GNSS et multi-bandes, les athlètes augmentent la précision de leur trace même dans les environnements les plus difficiles. Capacité en cyclisme et exigences du parcours : permet d’identifier les forces et faiblesses de chaque cycliste pour se concentrer sur la progression et se préparer aux contraintes d’un parcours spécifique.

: permet d’identifier les forces et faiblesses de chaque cycliste pour se concentrer sur la progression et se préparer aux contraintes d’un parcours spécifique. Guide de puissance : les objectifs de puissance recommandés facilitent la gestion des efforts tout au long d’un parcours.2

: les objectifs de puissance recommandés facilitent la gestion des efforts tout au long d’un parcours.2 Informations en temps réel sur le niveau d’endurance STAMINA : mesure en temps réel l’intensité de l’effort pour gérer son niveau d’énergie tout au long du parcours.

: mesure en temps réel l’intensité de l’effort pour gérer son niveau d’énergie tout au long du parcours. Installation facile : les profils d’entraînement personnalisés sont prédéfinis en fonction des types d’entraînement et des capteurs. Les profils d’activité cycliste peuvent être gérés directement depuis un smartphone compatible à partir de l’application Garmin Connect.

Entraînement et performance sur Garmin Edge 1040

L’Edge 1040 Solar met à disposition des cyclistes des indicateurs précis via Firstbeat Analytics. Des indicateurs tels que la VO2 Max, le temps de récupération ou le suivi de l’entraînement pour voir comment leur corps réagit à l’effort physique et propose des conseils quotidiens en fonction de ces mesures. Ce nouveau compteur permet également aux cyclistes de ménager leur corps dans différents environnements en mesurant leur niveau d’acclimatation lié aux changements de température et d’altitude et en leur signalant quand il est nécessaire de se réhydrater. De plus, ClimbPro affiche automatiquement et en temps réel le dénivelé et la distance à parcourir jusqu’au prochain sommet, permettant aux cyclistes de mieux gérer leurs efforts tout au long de leur parcours. Ils peuvent ensuite accéder à leurs données de performances directement depuis l’Edge 1040 Solar ou via l’application Garmin Connect.

Le Garmin Edge 1040 en VTT

Le GPS velo Garmin Edge 1040 propose également des fonctionnalités spécifiques liées à la pratique du VTT notamment le nombre et la longueur des sauts ainsi que le temps de suspension en l’air. Les fonctions « Grit » et « Flow » mesurent quant à elles, le niveau d’exigence d’un sentier de VTT et le niveau de constance dans le pilotage du cycliste. Avec l’application Trailforks préchargée, les cyclistes ont accès à des informations détaillées sur des chemins et sentiers VTT sillonnant plus de 80 pays. Lorsqu’un cycliste s’arrête au cours d’une sortie, le mode Forksight affiche automatiquement les bifurcations à venir et affiche sa position par rapport au réseau de sentiers.

Les cartes et itinéraires sur le Garmin Edge 1040

L’interface du Garmin Edge 1040 présente une cartographie plus lisible et plus intuitive. Cette nouvelle interface, indique, grâce à la fonctionnalité de définition d’itinéraires Trendline, les meilleurs routes et sentiers à emprunter par les utilisateurs Garmin. Elle inclut aussi des alertes de navigation virage par virage, signalant les plus dangereux d’entre eux directement sur l’écran. Vous aurez aussi la possibilité de mettre les fonctions de navigation sur pause pour sortir du parcours initial. La navigation peut être réactivée à tout moment pour revenir à l’itinéraire programmé ou au point de départ. Connectivité et sécurité

La sécurité et le suivi du Cycliste

L’Edge 1040 Solar offre des fonctionnalités de sécurité et de suivi intégrées. On retrouve donc assistance, détection d’incidents ou encore le LiveTrack pour informer ses proches sur sa position en temps réel. Et suivre l’itinéraire préétabli du début à la fin. La fonction GroupTrack permet aux cyclistes de communiquer entre eux par message et de connaitre la position des membres du groupe directement depuis l’écran de leur Edge. Ce nouveau compteur GPS est compatible avec les appareils Varia conçus pour accroître la visibilité et la sécurité des cyclistes sur la route, comme le nouveau Varia RCT715 avec caméra intégrée qui filme en continu et enregistre automatiquement des vidéos en cas d’incident. Il fonctionne également avec les appareils inReach pour que les utilisateurs puissent accéder et répondre à leurs messages, partager des données d’itinéraires et déclencher des alertes SOS par satellite.

Ce nouveau compteur GPS velo Garmin 1040 est aussi compatible avec les home-trainers Tacx. Cela permet d’ajouter proprement vos entrainements HT à Garmin. Les cyclistes peuvent suivre l’état de la batterie de leurs capteurs grâce à un affichage spécifique directement sur l’écran.

L’Edge 1040 Solar est prêt à l’emploi en seulement quelques instants. Les personnes ayant déjà utilisé un GPS Edge peuvent télécharger les profils personnalisés. Cela, sur la base des paramètres de leur ancien GPS. Pour les nouveaux utilisateurs, l’appareil sera automatiquement réglé en fonction de leur pratique et des capteurs utilisés. Le Edge 1040 sebasant sur les paramètres les plus populaires chez les autres utilisateurs. Une fois configuré, les cyclistes peuvent définir tous les paramètres des profils d’activité via l’application Garmin Connect. Pour ensuite les synchroniser directement depuis l’Edge 1040 Solar.

Prix et disponibilité du Garmin Edge 1040

L’Edge 1040 est disponible au prix de vente de 599,99€ et de 745,99€ pour la version Solar. Une version Pack avec ceinture cardio et capteur de cadence / vitesse est également disponible au prix de 699,99€.