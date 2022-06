Dès ce week-end, la formation UAE Team Emirates pourra utiliser le Colnago Prototipo. Encore en cours de développement, ce sont les coureurs qui vont le tester en compétition.

En plus des Colnago V3R de classe mondiale, les coureurs de l’équipe de Tadej Pogacar peuvent choisir de rouler avec le Prototipo. Le vélo est encore en cours de développement et n’est pas encore disponible sur le marché.

Un cadre monocoque

Ce projet passionnant a impliqué une toute nouvelle méthode de construction. Dans la première phase, Colnago a testé la stratification (l’épaisseur et le placement de la fibre de carbone) de certaines parties du Prototipo – un vélo à cadre monocoque -. Cela leur a permis d’étudier différentes stratifications des tubes de carbone. En d’autres termes, Colnago pourrait profiter de résultats beaucoup plus précis le plus rapidement possible.

Après avoir testé de nombreuses options, cinq matrices de rigidité finales « testées » qui ont conduit à cinq stratifications différentes ont été sélectionnées pour les cadres monocoques à monter sur le terrain. À partir de ces cinq laminations différentes, Colnago arrivera à la version définitive qui sera vendue dans le futur. Pour profiter d’un retour d’expérience parfait, Colnago a mis à la disposition de ses coureurs de vrais vélos « prêts pour la course », en les encourageant à les utiliser aussi intensément que possible pendant la compétition.

Davide Fumagalli, responsable R&D de Colnago : « Pour améliorer les performances de ce cadre, nous avons utilisé une méthode totalement nouvelle. À savoir collaborer directement avec les athlètes de l’équipe UAE Team Emirates, en proposant de courir avec des cadres produits avec différentes stratifications de carbone. Le but ultime est d’obtenir le meilleur laminage pour un cadre qui se doit d’être le plus polyvalent possible, adapté aux besoins des sprinteurs, rouleurs et grimpeurs, et d’être au top dans les différentes phases d’une course. Bien que les tests sur ordinateur et en soufflerie soient importants, ils ont des limites. Il est difficile, voire impossible, de reproduire les situations propres à la course, les irrégularités du parcours, les contraintes du terrain, les turbulences aérodynamiques, les accélérations aux différents moments de la compétition. »

Torgny Fjeldskaar, l’un des plus grands concepteurs de vélos au monde à l’origine du Colnago Prototipo

Du point de vue de la conception, les points clés du développement du Colnago Prototipo sont multiples. Le tube de direction fin et évidé avec des veines profondes et marquées, en plus de la zone de pédalier plus grande et plus robuste. L’objectif était de combiner les résultats techniques avec les résultats esthétiques. Lors du développement du Prototipo, Colnago a fait appel à l’un des plus grands concepteurs de vélos au monde, le Norvégien Torgny Fjeldskaar. Il a conçu certains des modèles de vélos les plus emblématiques des 20 dernières années. Il possède une expérience inégalée dans le monde de l’automobile et de la conception industrielle.

Fjeldskaar a déclaré : « Tout d’abord, je suis très fier de pouvoir collaborer avec l’une des marques les plus importantes du monde du cyclisme. Les objectifs que nous nous sommes fixés avec Davide et son équipe, et sur lesquels nous avons travaillé, consistaient à obtenir une plus grande rigidité dans les zones les plus sollicitées par le pédalage ainsi qu’une moindre traînée aérodynamique par rapport à l’ensemble du poids du cadre. Je pense que le travail le plus important a été d’améliorer l’aérodynamisme grâce à cette nouvelle conception du tube de direction. Cela a également amélioré la rigidité, ce qui le rend encore plus réactif. »