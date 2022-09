Nouveau casque aéro Rudy Project Egos

Rudy Project nous présente un nouveau casque : l’EGOS, un casque aéro et à la ventilation particulièrement travaillée. Le casque est doté d’un noyau EPS à double densité et d’une structure interne innovante. Cette structure a été conçue pour améliorer non seulement la circulation de l’air, mais aussi la capacité d’absorption des chocs, ce casque est la réalisation technologique la plus avancée de Rudy Project, alliant sécurité, confort et ventilation.

La coque intérieure de l’Egos se distingue par la présence de sa caractéristique principale, DUAL DENSITY, qui confère au casque une double fonction. Sa forme permet en effet une plus grande ventilation au sommet de la tête, garantissant ainsi une plus grande sensation de confort pour le cycliste. Sa structure, en revanche, se caractérise par une densité plus faible que celle de la coque interne, ce qui assure une plus grande et meilleure absorption des chocs dans les casques d’impact. Une solution technique qui contribue également à une réduction significative du poids du casque. Le casque est équipé d’un déflecteur positionné à l’intérieur de la partie avant du casque. Ce déflecteur est en contact avec le front du cycliste et est caché par le casque. Cela permet de canaliser le flux d’air augmenté à l’intérieur du casque, facilitant ainsi la ventilation et le refroidissement optimal de la tête.

Sécurité et conforts améliorés

La sécurité et le confort sont aussi améliorés par le nouveau diviseur Ergo, une évolution du système Divider Pro précédent. En fait, après le premier ajustement, la sangle est maintenue en position et en place. Cela garantit un ajustement constant au fil du temps qui ne nécessite pas d’ajustement supplémentaire. Le système de fixation magnétique, Fid Lock, va au-delà du système Fastex standard constitué de la boucle à pression classique. Une solution conçue pour être plus rapide et plus sûre et pour devenir une tendance pour les futurs casques du Rudy Project.

Le casque est également équipé du nouveau système antidérapant RSR11. Cela permet des réglages micrométriques en hauteur et en largeur. Le casque est équipé d’un nouveau rembourrage double : rembourrage standard et rembourrage anti-insectes. Ce dernier est équipé d’un filet anti-insectes. Deux autocollants réfléchissants à l’arrière du casque permettent d’accroître la visibilité.