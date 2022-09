La célèbre plateforme mondiale dédiée à la pratique du cyclisme indoor, Zwift, vient de lancer son tout premier home trainer connecté, le Zwift Hub.

La plateforme Zwift vient de lancer, ce mercredi, son tout premier home trainer, le Zwift Hub. Il s’agit d’un Smart Trainer (home trainer connecté), qui vous permet d’effectuer des sorties virtuelles via les plateformes connectées. Le Zwift Hub offre une expérience de pilotage fluide, réaliste et surtout silencieuse. Même à grande vitesse, le bruit de ce smart trainer reste discret.

Comme la majorité des nouveaux home trainer, pas besoin de roue arrière pour effectuer vos entraînements indoor. Le Zwift Hub est livré avec une cassette déjà préinstallée. Il sera disponible à la vente aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne au prix de 499 € sur Zwift.com à partir du 3 octobre prochain.

Eric Min, PDG et cofondateur de Zwift

« Il ne fait aucun doute que Zwift Hub va bousculer le marché, et nous pensons que c’est une excellente nouvelle pour le consommateur. Lorsque nous avons commencé notre voyage vers la fabrication d’équipement, il était important que le matériel serve notre principal objectif : améliorer l’expérience de jeu. Ça n’a pas été un processus facile. Lorsque l’on démarre sur Zwift, il peut être complexe de savoir exactement de quel équipement on a besoin et celui-ci peut être coûteux. Zwift Hub nous aide à accomplir notre mission qui est de rendre PLUS DE PERSONNES, PLUS ACTIVES, PLUS SOUVENT en rendant l’accès à Zwift plus facile et plus abordable ».

Caractéristiques

Dimensions et poids :

Longueur : 49,7 cm

Largeur : 61,2 cm

Hauteur : 46,1 cm

Poids : 16,5 kg

Performances et données :

Précision de la puissance : ± 2,5 %

Puissance maximale : 1 800 W

Simulation de pente maxi. : 16 %

Connectivité

Transmission des données mesurées à la fois par Bluetooth FTMS et par ANT+ FEC

Acceptation des données de contrôle par Bluetooth FTMS ou ANT+ FE-C

Connexion à un cardiofréquencemètre ANT+ avec transmission des données par Bluetooth

Voyant indiquant l’état de la connexion ANT+ et Bluetooth

Mises à jour sans fil du firmware via Bluetooth à l’aide de l’appli Zwift Companion

Compatibilité

Tailles de roues : compatible avec roues 650c, 700c, 24”, 26”, 27,5”, 29”, route et VTT

Axes : compatible avec axes à serrage rapide 130 mm et 135 mm, axes traversants 12×142 mm et 12×148 mm

Corps de roue libre : Hyperglide

Caractéristiques supplémentaires

Poids maximal du cycliste : 120 kg

Niveau sonore : 52 dB à 250 Watts

Rapports de vitesses de la cassette préinstallée