Corima a annoncé au travers d’un communiqué de presse sa dernière paire de roues en carbone fabriquée à la main : ESSENTIA 40.

Ces roues ont nécessité plus de 2 ans de développement. Avec le concours des équipes WorldTour et pilotes Gravel soutenus par la marque. Cette paire de roue est annoncée comme étant polyvalente par excellence. Elle a été mise à l’épreuve sur certaines des routes les plus exigeantes du monde. Qu’il s’agisse de gravier, de pavés ou d’imperfections. Cette paire de roues a été conçue pour offrir une passerelle entre les roues de course sur route hautes performances et les roues G30.5 spécifiques au gravel.

Répondre aux exigences de la route et du gravel

Les Corima Essentia 40 sont des roues fabriquées et construites à la main. Dans l’usine de la marque en France. Les Corima Essentia 40 sont tubeless hookless avec une profondeur de jante de 40mm. Ces roues sont compatibles avec des pneus de section 28mm à 50mm.

La polyvalence attendue de ces roues est obtenue grâce à la fibre de carbone 3k et au noyau en mousse aérospatiale structurelle. Cela permet aux roues d’absorber les vibrations tout en offrant un haut niveau de durabilité et de fiabilité. Au niveau du rayonnage, l’Essentia 40 utilise le système de laçage R2 de Corima et des écrous externes pour assurer à la fois la rigidité et la fiabilité tout en permettant des réparations faciles sur la route.

Un tout nouveau moyeu tout-terrain sur les Corima Essentia 40

Corima a développé un nouveau mécanisme de moyeu libre pour répondre aux exigences spécifiques de la pratique du gravel. La conception du cliquet de la roue libre peut supporter les niveaux de couple plus élevés rencontrés lors de la pratique du gravel garantissant fiabilité et durabilité.

Doté d’un cliquet en étoile de précision, le système Corima comprend 36 dents et un angle d’engagement de 10 degrés offrant aux cyclistes une distribution optimale de la puissance. De même, les roulements surdimensionnés ont été sélectionnés spécifiquement pour les freins à disque et l’utilisation hors route.

Hugo Poudrel, Category Manager, CORIMA Wheels, a déclaré : « L’ESSENTIA 40 est la roue tout-terrain ultime, destinée à effacer les frontières entre la route et le gravier. Rapide, légère, ultra-polyvalente et fabriquée à la main dans notre atelier. Cette roue bénéficie de toute l’étendue du savoir-faire inégalé de CORIMA en matière de performance, de fiabilité et de design. L’ESSENTIA 40 renforce la gamme CORIMA. Elle permet à davantage de cyclistes de découvrir la qualité et les performances de CORIMA ».

Prix et disponibilité des Corima Essentia 40

Disponible sur le site Corima et auprès des distributeurs Corima du monde entier à partir du 22 septembre 2022.

Prix de vente conseillé : 1390 €