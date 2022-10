Wahoo Fitness, acteur dans le domaine des appareils connectés pour le sport, annonce le lancement de son tout dernier compteur GPS, l’ELEMNT ROAM, doté de nouvelles fonctionnalités : parmi lesquelles un GPS Bi-bande, une navigation améliorée, une mise à jour des segments sur les cols, un écran au contraste plus élevé et une augmentation de la mémoire à 32Go

Intégration d’un GPS double bande

La navigation est à la pointe de sa conception et de son développement – le ROAM est le compteur de vélo GPS le plus puissant et le plus intuitif intégrant l’écosystème Wahoo. Le nouveau ROAM est doté d’un GPS double bande qui offre une expérience de navigation améliorée et plus précise, en particulier lorsque vous roulez dans des zones où la réception GPS peut être limitée, comme les forêts ou les zones urbaines.

Mise à jour des Summit Segments Climb

La fonction mise à jour des Summit Segments Climb le rend plus facile pour les cyclistes. Ils peuvent ainsi vérifier la progression d’une ascension. Cette fonctionnalité déjà populaire est maintenant automatique. Le ROAM détecte les montées dans un itinéraire pré-chargé, affiche celles qui sont déjà terminées et les utilisateurs peuvent afficher des informations plus détaillées sur les cols en cours ou à venir dans leur parcours.

Nouvel écran couleur

Le ROAM dispose d’un écran à contraste élevé de 64 couleurs. Cela permet aux utilisateurs de naviguer facilement dans leurs écrans d’entraînement. Tout en bénéficiant de données de cartographie plus détaillées et de tableaux, de graphiques et de champs de données à code couleur plus faciles à lire.