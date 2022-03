MB Race 2022 : La course VTT la plus difficile du monde accueille un nouveau partenaire.

Publié le 03/03/2022 11:25

Pour cette édition 2022, l’épreuve accueille un nouveau partenaire, Zéfal, qui partage des valeurs communes avec les 3 000 participants attendus pour cette année.

La MB Race, course VTT, est née en 2010 sur les sentiers de Megève et Combloux. Elle se démarque, depuis ses débuts, dans le panorama du VTT, car elle est la seule course à inscrire à son programme une épreuve d’une journée avec une distance record de 140 km et 7 000 m de D+ ! La MB Ultra Somfy, course devenue mythique au fil des années, n’avait d’ailleurs compté qu’un seul et unique Finisher en 2010. Aujourd’hui elle est reconnue comme la course VTT la plus difficile au monde !

Les parcours de la MB Race empruntent les plus beaux sentiers des deux domaines, alternant pistes forestières et singles techniques, tous tracés sur les hauteurs de Megève et Combloux.





Des panoramas superbes sur la MB-Race

Les coureurs évoluent dans des paysages à couper le souffle. C’est l'une des forces de l’événement : 70% du parcours a le toit de l’Europe pour toile de fond. Imaginez la scène : 6h00 du matin, les 1 500 coureurs s’élancent pour une incroyable aventure, partagés entre stress, peur et joie. Quelques minutes après, le cardio est déjà haut mais les regards subjugués par le lever du soleil derrière l’impressionnant Mont Blanc en dit long sur cet instant magique à vivre.

Lorsque les coureurs prennent le temps de lever la tête et profiter du cadre exceptionnel dans lequel ils évoluent, les douleurs s’envolent !

Des sentiers balisés à l’année

Conscient de son potentiel, les domaines de Combloux et Megève ont encouragé le développement du VTT comme une activité phare de l’été à la montagne. Avec de nombreux panoramas sur le Mont-Blanc, des itinéraires ont été spécialement aménagés pour la pratique. De nombreux kilomètres de chemin serpentant entre sapins et chalets d’alpage ont été balisés pour le plus grand bonheur des vététistes.





Les 8 épreuves de la MB Race 2022

MB ULTRA SOMFY

70>100>140 km - UCI MTB XCM Classe 1

3500>5000>7000 m D+

C’est la course phare de l’événement : un décor hors norme et un défi contre soi-même pour devenir Finisher.

MB EXPLORE - NOUVEAUTÉ

55 km I 2800 m D+

Un tout nouveau tracé pour cette épreuve ! Cette année, la MB Explore propose à ses participants un parcours sportif et technique de 55 km. Au programme : plaisir et dépassement !

MB ENDURO

5 spéciales

Cette épreuve ravit les puristes de l’enduro : authentique, physique et conviviale, c’est le secret de la recette qui a vu des grands noms de la discipline répondre présents : Rémi Absalon, Nicolas Lau, François Bailly-Maitre...

MB FIRST

20>35 km I 800>1500 m D+

Deux distances au choix pour cette épreuve : 20 ou 35 km. Un format court qui ravira les adeptes des courses rapides ! Les cadets auront également la possibilité de s’aligner au départ de la MB First sur le 20 km

MB E-RANDO

Portée sur l’avenir du vélo, la MB Race veut aussi faire découvrir ses sentiers en randonnée VTTAE. Un format qui

saura ravir les amateurs de beaux itinéraires. Ravitaillement aux couleurs du terroir et animations festives !

MB KIDS & MB DRAISIENNE

Les plus jeunes ont aussi leurs courses ! Plus de 150 enfants se tirent la bourre chaque année pour imiter leurs idoles. La relève de la MB Race est déjà assurée !

MB ULTIME