Alec Segaert, l’un des grands talents de l’équipe de développement de Lotto Dstny, rejoint le noyau ProTeam de l’équipe dès maintenant. Cette décision a été prise après l’évaluation de ses performances durant les deux premiers mois de la saison. Bien qu’il rejoigne le noyau ProTeam, son calendrier de courses et ses objectifs dans la catégorie espoirs resteront inchangés.

Le manager sportif de l’équipe, Kurt Van de Wouwer, a expliqué que Segaert est l’un des plus grands talents de l’équipe de développement et que sa progression sera une priorité chez Lotto Dstny. Son arrivée dans l’équipe ProTeam apportera une valeur ajoutée à l’équipe, qui pourra ainsi construire son avenir.

Segaert avait déjà participé au stage de janvier avec le noyau ProTeam, et avait ressenti une nette amélioration dans ses performances. « Tous les jeunes coureurs rêvent d’un jour passer professionnels, et je suis fier de pouvoir bientôt accomplir ce rêve », a déclaré Segaert. Il est heureux de pouvoir combiner les courses espoirs, les courses professionnelles et ses études grâce à l’équipe Lotto Dstny.

Cette décision est une étape importante pour la carrière de Segaert, qui pourra ainsi poursuivre sa progression en tant que cycliste professionnel et atteindre de nouveaux objectifs avec son équipe.