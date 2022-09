Remco Evenepoel a remporté, ce dimanche en Australie, les championnats du monde élite homme 2022. À 22 ans, il succède à Julian Alaphilippe.

Une course de mouvement

Dès les premiers kilomètres de course, l’équipe de France a lancé la course avec une attaque de Pavel Sivakov, qui va vite rejoindre l’échappée matinale. 30 kilomètres après le départ, Mathieu van Der Poel abandonne après avoir connu une nuit agitée dans son hôtel. À plus de 200 kilomètres de l’arrivée, la course s’emballe avec l’attaque de Romain Bardet. Suite à cette attaque, le peloton casse en deux. Van Aert, Bardet ou encore Pogacar sont dans le premier groupe. Quelques kilomètres plus loin, les deux groupes vont finalement se regrouper.

À 76 kilomètres de l’arrivée, Quentin Pacher lance les hostilités dans le Mount Pleasant. Sous l’impulsion de l’équipe de France, un groupe d’une vingtaine de coureurs s’échappe. On y retrouve Bardet, Pacher, Sénéchal, mais aussi l’un des grands favoris : Remco Evenepoel. À 35 kilomètres de l’arrivée, Remco Evenepoel et Alexey Lutsenko s’isolent en tête de la course. Dans l’avant-dernière ascension du Mount Pleasant, le Belge distance le Kazakh et s’envole ver le titre de champion du monde.

Derrière, on a assisté à un dernier kilomètre complètement fou avec un regroupement général dans les derniers mètres. C’est finalement Christophe Laporte qui s’est montré le plus rapide au sprint et vient décrocher une belle deuxième place pour l’équipe de France. Michael Matthews prend la troisième place à domicile. Double tenant du titre, Alaphilippe termine 51ème à 3:06″.

La réaction de Julian Alaphilippe

« Je pense qu’on peut être satisfait, on a fait une belle course. Je pense qu’on ne peut pas avoir de regrets aujourd’hui. C’était une course vraiment pas facile. Je ne pensais pas que ça allait rentrer pour jouer le podium derrière avec Christophe. Quand j’ai appris qu’il avait fait deuxième, j’étais super content. »

