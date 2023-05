Arrivé en début de saison, Jay Vine a prolongé son contrat jusqu’en 2027 au sein de l’équipe UAE Team Emirates.

Champion d’Australie du contre-la-montre et vainqueur du Tour Down Under, Jay Vine a vite performé pour sa première saison au sein de l’équipe UAE Team Emirates. Actuellement sur les routes du Giro, l’Australien a prolongé son contrat jusqu’en 2027 au sein de la formation.

Jay Vine : « UAE est l’une des meilleures équipes du monde, et pouvoir prolonger mon contrat avec eux si peu de temps après avoir rejoint l’équipe a été un grand soulagement. Il s’est déjà passé beaucoup de choses lors de ma première saison avec UAE, tout de suite l’équipe m’a pleinement soutenu et m’a aidé à bien démarrer la saison au Tour Down Under et aux championnats nationaux australiens. Tout le monde a été si accueillant et honnêtement, il n’a pas été difficile pour moi de trouver ma place au sein de l’équipe, ils ont une énorme expérience en GC, et j’ai déjà beaucoup appris sous la direction du staff et des autres coureurs ».

Mauro Gianetti (Team Principal & CEO) : « Nous avons vu beaucoup de potentiel et de talent chez Jay et aussi une marge d’amélioration. Nous sommes satisfaits de sa progression et de sa bonne attitude à faire partie de cette équipe et nous espérons continuer à avancer ensemble dans les années à venir ».